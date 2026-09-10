BUGÜN SATIŞTA! A101’E FANTOM DİKEY SÜPÜRGE GELİYOR (A101 10-16 EYLÜL)
A101, merakla beklenen yeni indirim broşüründeki Fantom marka dikey süpürgeyi bugün itibarıyla satışa sundu. Temizliği kolaylaştıran torbasız yapısı ve pratik kullanımıyla öne çıkan bu ürün, bugün sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini aldı. Günlük temizlik için ideal olan 1 litrelik geniş toz haznesi kapasitesine sahip süpürge; özel süpürücü gövdesi, kenar ve köşe aksesuarlarıyla birlikte geliyor. 3 yıl garanti avantajıyla satışa çıkan ve fiyatıyla dikkat çeken bu sınırlı stoklu ürünü kaçırmak istemeyenlerin bugün acele etmesi gerekiyor. İşte A101 10-16 Eylül aktüel ürünler broşürü...
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