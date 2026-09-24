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BUGÜN SATIŞTA! A101’E FİLTRE KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 24-30 EYLÜL)

A101 24-30 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla kahve severlerin rüyası gerçek oluyor. Gelişmiş dijital kontrol paneli, devasa kapasitesi ve programlanabilir sistemiyle dikkat çeken Sinbo filtre kahve makinesi indirim listesini salladı. İşte herkesin markete koşacağı o ürünün merak edilen özellikleri...

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BUGÜN SATIŞTA! A101’E FİLTRE KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 1

VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 179,990 TL

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 33,990 TL

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BUGÜN SATIŞTA! A101’E FİLTRE KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 2

FOBEM FM32EW3000F 32” HD READY WHALE OS 10 LED TV

Fiyat: 8,499 TL

SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV

Fiyat: 31,999 TL

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BUGÜN SATIŞTA! A101’E FİLTRE KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 3

IFFALCON 65” U65A UHD GOOGLE

Fiyat: 30,999 TL

IFFALCON 32” S55A FHD QLED

Fiyat: 10,499 TL

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BUGÜN SATIŞTA! A101’E FİLTRE KAHVE MAKİNESİ GELİYOR (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 4

SEG 15 PROGRAM 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

FLAVEL 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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