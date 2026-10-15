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BUGÜN SATIŞTA! A101’E HILFE DARBELİ MATKAP GELİYOR (A101 15-21 EKİM)

A101 15-21 Ekim Aldın Aldın kataloğunda evde tamirat ve montaj işlerini kolaylaştıracak Hilfe Darbeli Matkap 2 yıl garanti ile 1.299 TL fiyatla geliyor. 650 W gücündeki ürün 0-3000 dev/dk hızıyla yüksek performans sunarken delme, darbeli delme ve vidalama olmak üzere 3 farklı fonksiyonu bir arada sunuyor. Beton ve duvar delme işlemlerini bile kolaylaştıran darbeli modu, 360 derece dönebilen ayarlanabilir ön tutamağı ile konforlu ve güvenli kullanım sağlıyor. Hem hobi işleri hem de evdeki tüm tamirat ihtiyaçları için ideal olan matkap bugün A101 mağazalarında satışa çıkacak.

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BUGÜN SATIŞTA! A101’E HILFE DARBELİ MATKAP GELİYOR (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VS2 ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 32,990 TL

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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BUGÜN SATIŞTA! A101’E HILFE DARBELİ MATKAP GELİYOR (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 2

PHILIPS 65PUS7000/62 65” 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV

Fiyat: 38,999 TL

HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV

Fiyat: 29,999 TL

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BUGÜN SATIŞTA! A101’E HILFE DARBELİ MATKAP GELİYOR (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 3

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 21,999 TL

SEG BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,999 TL

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BUGÜN SATIŞTA! A101’E HILFE DARBELİ MATKAP GELİYOR (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 4

APRILLA TIRAŞ MAKİNESİ

Fiyat: 349 TL

APRILLA SÜPER HIZLI SU DALGASI MAŞASI

Fiyat: 899 TL

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