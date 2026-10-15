BUGÜN SATIŞTA! A101’E HILFE DARBELİ MATKAP GELİYOR (A101 15-21 EKİM)
A101 15-21 Ekim Aldın Aldın kataloğunda evde tamirat ve montaj işlerini kolaylaştıracak Hilfe Darbeli Matkap 2 yıl garanti ile 1.299 TL fiyatla geliyor. 650 W gücündeki ürün 0-3000 dev/dk hızıyla yüksek performans sunarken delme, darbeli delme ve vidalama olmak üzere 3 farklı fonksiyonu bir arada sunuyor. Beton ve duvar delme işlemlerini bile kolaylaştıran darbeli modu, 360 derece dönebilen ayarlanabilir ön tutamağı ile konforlu ve güvenli kullanım sağlıyor. Hem hobi işleri hem de evdeki tüm tamirat ihtiyaçları için ideal olan matkap bugün A101 mağazalarında satışa çıkacak.
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