BUGÜN SATIŞTA! BİM ÇAY MAKİNESİ, KAHVE MAKİNESİ, BLENDER SET, TV, BUHARLI ÜTÜ… (BİM 18-24 EKİM)
BİM 18-24 Ekim aktüel ürünler kataloğuyla evinizin ve mutfağınızın tüm ihtiyaçları cazip fiyatlarla bugün satışa çıkıyor! Teknolojiden küçük ev aletlerine kadar hayatınızı kolaylaştıracak çay makinesi, kahve makineleri, blender set, akıllı TV ve yüksek performanslı buharlı ütü gibi kaçırılmayacak fırsatlar avantajlı ödeme seçenekleriyle raflardaki yerini aldı. Sınırlı stoklarla sunulan bu büyük sonbahar kampanyasını kaçırmamak ve bütçenizi koruyarak evinizi yenilemek için acele edin, en yakın BİM mağazasına mutlaka uğrayın!
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