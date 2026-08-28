BUGÜN SATIŞTA: BİM GIDA ÜRÜNLERİNDE BEKLENEN DEV İNDİRİM GELDİ! (BİM 28-31 AĞUSTOS)
BİM, ağustos ayına damga vuran yeni indirim kataloğunu yayınladı! Ay sonu bütçenizi rahatlatacak dev kampanyada gıda ürünleri sürpriz fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Stoklarla sınırlı bu kaçırılmayacak fırsatları incelemek ve alışveriş listenizi hemen hazırlamak için detaylara göz atın.
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