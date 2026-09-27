BUGÜN SATIŞTA! BİM’E FAKİR ÇELİK ÇAY MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)
Günün her saati taze çay içmeden duramayanların mutfağına konfor getirecek popüler bir ürün, BİM güvencesiyle 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında tezgahlardaki yerini alıyor. Paslanmaz çelik filtresi, otomatik kapanma özelliği ve peşin fiyatına taksit avantajıyla öne çıkan Fakir çelik çay makinesi, şık tasarımıyla da tezgahların havasını değiştirecek. Sınırlı stoklarla raflara inecek olan bu mutfak yardımcısının tüm donanım detaylarını ve kaçırılmayacak fiyat avantajını tek bir listede topladık. İşte BİM 27 Eylül-3 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi…
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