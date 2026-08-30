BUGÜN SATIŞTA! BİM’E GELECEK ELEKTRİKLİ BİSİKLET KAPIŞ KAPIŞ GİDECEK! (BİM 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL)
BİM 30 Ağustos-5 Eylül aktüel ürünler kataloğu kapsamında beklenen büyük sürpriz bugün resmen raflara geldi! Yeni haftanın en çok konuşulan ürünü olan katlanabilir elektrikli bisiklet, güçlü 250W motoru ve saatte maksimum 25 km hıza ulaşan yapısıyla dikkat çekiyor. Tek şarjla 35 ila 45 kilometre arasında yol kat edebilen, güvenli ön ve arka disk fren sistemiyle donatılan bu modele yoğun ilgi var. Peki, piyasa fiyatının çok altına satılan bu ürünün fiyatı ne kadar? BİM 30 Ağustos-5 Eylül kataloğu haberimizde…
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