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  4. BUGÜN SATIŞTA! BİM’E HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ GELİYOR (BİM 6-12 EYLÜL)

BUGÜN SATIŞTA! BİM’E HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ GELİYOR (BİM 6-12 EYLÜL)

BİM 6-12 Eylül fırsat fırtınasında ev hanımlarının en çok beklediği o mucize ürün bugün satışta! 600 Watt yüksek motor gücü, 83 desibel ideal ses seviyesi ve her yüzeye uygun 4 farklı fırça başlığıyla donatılmış Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi raflara çıktı. Üstelik işiniz bittiğinde kendini temizleme fonksiyonu sunan bu bütçe dostu dev BİM 6-12 Eylül fırsatını tükenmeden hemen yakalayın!

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BUGÜN SATIŞTA! BİM’E HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ GELİYOR (BİM 6-12 EYLÜL) - Sayfa 1
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BUGÜN SATIŞTA! BİM’E HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ GELİYOR (BİM 6-12 EYLÜL) - Sayfa 2
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BUGÜN SATIŞTA! BİM’E HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ GELİYOR (BİM 6-12 EYLÜL) - Sayfa 3

KUMTEL BEYAZ CAM SET ÜSTÜ OCAK

Fiyat: 3.290 TL

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BUGÜN SATIŞTA! BİM’E HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ GELİYOR (BİM 6-12 EYLÜL) - Sayfa 4
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