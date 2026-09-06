BUGÜN SATIŞTA! BİM’E HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ GELİYOR (BİM 6-12 EYLÜL)
BİM 6-12 Eylül fırsat fırtınasında ev hanımlarının en çok beklediği o mucize ürün bugün satışta! 600 Watt yüksek motor gücü, 83 desibel ideal ses seviyesi ve her yüzeye uygun 4 farklı fırça başlığıyla donatılmış Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi raflara çıktı. Üstelik işiniz bittiğinde kendini temizleme fonksiyonu sunan bu bütçe dostu dev BİM 6-12 Eylül fırsatını tükenmeden hemen yakalayın!
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