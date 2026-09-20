BUGÜN SATIŞTA: BİM’E HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 20-26 EYLÜL)
BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta ev temizliğinde devrim yaratacak bir ürünü raflarına taşıyor. Son dönemde ev hanımlarının ve temizlik tutkunlarının en çok araştırdığı derinlemesine temizlik cihazları arasına giren PiranTech halı ve koltuk yıkama makinesi, cazip ödeme seçenekleriyle bugün BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçıran çok üzülür, bizden söylemesi!
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