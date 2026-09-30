BUGÜN SATIŞTA! BİM’E KENWOOD IZGARA VE TOST MAKİNESİ GELDİ (BİM 30 EYLÜL-6 EKİM)
BİM 30 Eylül-6 Ekim kataloğunda bugün satışta! Kenwood HGM30 Izgara ve Tost Makinesi BİM raflarına geldi. 2000 Watt gücü, paslanmaz çelik gövdesi ve alüminyum döküm yapışmaz plakaları ile hem tost hem ızgara yapabiliyor. Isı kontrol ayarı ve yağ damlama tepsisi ile kullanımı çok pratik. Sadece 5.900 TL'ye peşin fiyatına 6 taksit ve 14 iş günü içinde ücretsiz eve teslimat fırsatıyla satışta. Stoklar sınırlı, bu fiyata Kenwood kalitesi kaçmaz.
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