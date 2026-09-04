BUGÜN SATIŞTA: BİM’E LAV CAM ÜRÜNLERİ GELİYOR! (BİM 4-10 EYLÜL)
Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği BİM aktüel kataloğunda bugün büyük LAV cam çılgınlığı başlıyor! 4-10 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak dev kampanyada, mutfakların vazgeçilmezi olan kaliteli cam ürünler raflara diziliyor. Listede şık saklama kabı seti, modern kupalar, zarif reçellikler, baharatlık çeşitleri, kullanışlı kavanozlar ve bardaklar yer alıyor. Tasarımlarıyla göz dolduran bu mutfak ürünleri, bütçe dostu fiyat etiketleriyle sabahın ilk saatlerinden itibaren kapış kapış gidecek. Bu sınırlı stokları sakın kaçırmayın!
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