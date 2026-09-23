BUGÜN SATIŞTA! BİM’E TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV GELİYOR!
BİM 23-29 Eylül 2026 aktüel dönemi, salonunda dev ekran sinema atmosferi yaratmak isteyen teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. Kampanyanın en dikkat çeken yıldızı olan TCL 75V6D 75 İnç 4K Ultra HD Google TV, 190 ekran büyüklüğü ve şık ince çerçeve tasarımıyla ev eğlencesini zirveye taşıyor. Akıllı AiPQ işlemcisi, HDR10 renk optimizasyonu ve Dolby Audio ses teknolojisiyle donatılan bu üst segment akıllı televizyon, BİM mağazalarında cazip fiyatıyla bugün fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Evde sinema keyfi yaşamak için bu fırsatı kaçırmayın!
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