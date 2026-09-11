BUGÜN SATIŞTA! BİM’E VALİZ ÇEŞİTLERİ GELİYOR (BİM 11-17 EYLÜL)
BİM, 11-17 Eylül aktüel kataloğuyla küçük, orta ve büyük boy valiz çeşitlerini bugün satışa sundu. Seyahat tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği 1. sınıf çekme mekanizmalı bu valizler, 360 derece dönebilen dörtlü tekerlek sistemi ve sık dişli kalın fermuarıyla öne çıkıyor. İç tasarımında fileli kapaklı astar bulunan ürünler, şifreli kilit sistemi ve ergonomik, dayanıklı taşıma kulpuyla üst düzey güvenlik ve konfor sunuyor. Kalitesiyle kapış kapış giden bu sınırlı stoklu valizleri kapmak isteyenler bugün sabah saatlerinden itibaren BİM mağazalarına akın ediyor.
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