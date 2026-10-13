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  4. BUGÜN SATIŞTA! RAFLAR BOŞALMADAN YETİŞİN, BİM’İN DEV İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN (BİM 13-19 EKİM)

BUGÜN SATIŞTA! RAFLAR BOŞALMADAN YETİŞİN, BİM’İN DEV İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN (BİM 13-19 EKİM)

Ev bütçesine nefes aldıracak dev kampanya bu sabah itibarıyla vitrine çıktı. BİM’in 13-19 Ekim tarihleri arasında geçerli yeni indirimli ürünler listesinde, etiket fiyatlarını görenler mağazalara akın etti. İşte eksiklerini tasarrufla kapatmak isteyenler için kapış kapış giden o bütçe dostu liste...

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BUGÜN SATIŞTA! RAFLAR BOŞALMADAN YETİŞİN, BİM’İN DEV İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN (BİM 13-19 EKİM) - Sayfa 1
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BUGÜN SATIŞTA! RAFLAR BOŞALMADAN YETİŞİN, BİM’İN DEV İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN (BİM 13-19 EKİM) - Sayfa 2
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BUGÜN SATIŞTA! RAFLAR BOŞALMADAN YETİŞİN, BİM’İN DEV İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN (BİM 13-19 EKİM) - Sayfa 3

AKNAZ YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 G

Fiyat: 399 TL

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BUGÜN SATIŞTA! RAFLAR BOŞALMADAN YETİŞİN, BİM’İN DEV İNDİRİMLERİNİ KAÇIRMAYIN (BİM 13-19 EKİM) - Sayfa 4
4 | 89