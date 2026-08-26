  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)

BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)

Mutfakta bereketi artıracak gıdada sepet indirimleri, evi pırıl pırıl yapacak temizlik ürünlerinde paket fırsatları ve her alışverişi kazanca dönüştüren kasa arkası büyük indirimler 26 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında Şok raflarında sizi bekliyor. Temel ihtiyaçlarınızı ucuza kapatmanın tam zamanı!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 1

AGIVA KERATİN/ARGAN ŞAMPUAN 1000 ML

Fiyat: 229 TL

DURU TÜRK HAMAMI KLASİK SABUN 4X200 G

Fiyat: 99 TL

1 | 3
BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 2

50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;

JACOBS VELVET KANANOZ KAHVE 100 G

Fiyat: 199 TL

JACOBS UGANDA&KENYA FİLTRE KAHVE 200 G

Fiyat: 249 TL

LİPTON ICE TEA ŞEFTALİ/PEPSİ/PEPSİ ZERO SUGAR/YEDİGÜN 4X1 L

Fiyat: 170 TL

TAMEK KARIŞIK MEYVE/ŞEFTALİ NEKTARI 6X200 ML

Fiyat: 75 TL

FINISH QUANTUM ÖZELS ERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 50'Lİ

Fiyat: 359 TL

2 | 3
BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 3

ALGIDA MARAŞ USULÜ SADE/SADE-ÇİKOLATA 500 ML

Fiyat: 169 TL

MİMOSA KARAMELLİ BİSKÜVİ 128 G

Fiyat: 39,95 TL

3 | 3
Türkiye'nin pazar payı arttı, kıyasıya yarış başladı! İşte en fazla otomobil ihraç eden ülkeler
Türkiye'nin pazar payı arttı, kıyasıya yarış başladı! İşte en fazla otomobil ihraç eden ülkeler
SUV modellerinde Ağustos atağı; Kampanyalar peş peşe geldi... 1.494.900 TL'ye düştü
SUV modellerinde Ağustos atağı; Kampanyalar peş peşe geldi... 1.494.900 TL'ye düştü
BİM'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER İÇİN MAĞAZALARA AKIN EDECEKLER! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)
BİM'DE BEKLENEN GÜN GELDİ: BU ÜRÜNLER İÇİN MAĞAZALARA AKIN EDECEKLER! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)
TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil!
TÜİK Türkiye’nin en kalabalık mahallesini açıkladı; Adnan Kahveci artık birinci değil!