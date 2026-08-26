BUGÜN SATIŞTA! ŞOK'TA İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ! (ŞOK 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)
Mutfakta bereketi artıracak gıdada sepet indirimleri, evi pırıl pırıl yapacak temizlik ürünlerinde paket fırsatları ve her alışverişi kazanca dönüştüren kasa arkası büyük indirimler 26 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında Şok raflarında sizi bekliyor. Temel ihtiyaçlarınızı ucuza kapatmanın tam zamanı!
AGIVA KERATİN/ARGAN ŞAMPUAN 1000 ML
Fiyat: 229 TL
DURU TÜRK HAMAMI KLASİK SABUN 4X200 G
Fiyat: 99 TL
50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER;
JACOBS VELVET KANANOZ KAHVE 100 G
Fiyat: 199 TL
JACOBS UGANDA&KENYA FİLTRE KAHVE 200 G
Fiyat: 249 TL
LİPTON ICE TEA ŞEFTALİ/PEPSİ/PEPSİ ZERO SUGAR/YEDİGÜN 4X1 L
Fiyat: 170 TL
TAMEK KARIŞIK MEYVE/ŞEFTALİ NEKTARI 6X200 ML
Fiyat: 75 TL
FINISH QUANTUM ÖZELS ERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 50'Lİ
Fiyat: 359 TL
ALGIDA MARAŞ USULÜ SADE/SADE-ÇİKOLATA 500 ML
Fiyat: 169 TL
MİMOSA KARAMELLİ BİSKÜVİ 128 G
Fiyat: 39,95 TL