Bugün tasarruf günü: BİM’de gıda ürünlerinde indirim fırsatları başladı!
Bugün tasarruf günü: BİM’de gıda ürünlerinde indirim fırsatları başladı!
BİM, bugün gıda ürünlerinde büyük indirim kampanyasıyla alışveriş severlere cazip fırsatlar sunuyor. Temel gıda ürünlerinden sağlıklı ve kaliteli seçeneklere kadar geniş bir yelpazede yapılan fiyat avantajları, mutfak alışverişini daha ekonomik hale getiriyor. Uygun fiyatlarla gıda almak isteyenler için bu kampanya kaçırılmayacak bir fırsat. İndirimli ürünler sınırlı süreyle raflarda yerini alacak.
SULTAN DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 319 TL
1 | 78
2 | 78
3 | 78
4 | 78
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