Bugüne kadar en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı! THY bakın kaçıncı sırada
İstatistiklere göre dünyanın en güvenilir ulaşım aracı havayollarıdır. Ancak buna rağmen en çok korkulanı da muhtemelen uçaklardır.
Oysa ki son yapılan araştırmalara göre uçak kazasında ölme riski 11 milyonda 1'dir. Bu gelişen uçak teknolojisi kadar havayolu şirketlerinin protokollerine uymasıyla da doğru orantılıdır. Son yapılan araştırmalara göre kurulduğu tarihten bugüne kadar en az kaza yapan ve hatta hiç ölümlü kazaya karışmayan havayolu şirketleri açıklandı. İşte o liste:
20. Lufthansa/Swiss (Almanya/İsviçre) - Alman merkezli havayolu şirketi son ölümlü kazasını 24 Mart 2015 tarihinde meydana gelen Germanwings uçuşu sırasında yaşamıştır. 150 kişi bu kazada hayatını kaybetmiştir.
19. Finnair (Finlandiya) - 8 Kasım 1963 tarihinde son olarak ölümlü kaza meydana gelmiştir. Kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan kazada 22 yolcu yaşamını yitirmiştir.