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  4. Bugüne kadar en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı! THY bakın kaçıncı sırada

Bugüne kadar en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı! THY bakın kaçıncı sırada

İstatistiklere göre dünyanın en güvenilir ulaşım aracı havayollarıdır. Ancak buna rağmen en çok korkulanı da muhtemelen uçaklardır.

Bugüne kadar en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı! THY bakın kaçıncı sırada - Sayfa 1

Oysa ki son yapılan araştırmalara göre uçak kazasında ölme riski 11 milyonda 1'dir. Bu gelişen uçak teknolojisi kadar havayolu şirketlerinin protokollerine uymasıyla da doğru orantılıdır. Son yapılan araştırmalara göre kurulduğu tarihten bugüne kadar en az kaza yapan ve hatta hiç ölümlü kazaya karışmayan havayolu şirketleri açıklandı. İşte o liste:

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Bugüne kadar en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı! THY bakın kaçıncı sırada - Sayfa 2

20. Lufthansa/Swiss (Almanya/İsviçre) - Alman merkezli havayolu şirketi son ölümlü kazasını 24 Mart 2015 tarihinde meydana gelen Germanwings uçuşu sırasında yaşamıştır. 150 kişi bu kazada hayatını kaybetmiştir.

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Bugüne kadar en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı! THY bakın kaçıncı sırada - Sayfa 3

19. Finnair (Finlandiya) - 8 Kasım 1963 tarihinde son olarak ölümlü kaza meydana gelmiştir. Kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan kazada 22 yolcu yaşamını yitirmiştir.

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Bugüne kadar en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı! THY bakın kaçıncı sırada - Sayfa 4

17. Iberia (İspanya) - 19 Şubat 1985 tarihinde Madrid'den Bilbao'ya giden seferde ölümlü kaza yaşanmış olup toplamda 148 kişi vefat etmiştir.

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