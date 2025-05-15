Bugüne kadar en az ölümlü kaza yapan 20 havayolu şirketi açıklandı! THY bakın kaçıncı sırada

Oysa ki son yapılan araştırmalara göre uçak kazasında ölme riski 11 milyonda 1'dir. Bu gelişen uçak teknolojisi kadar havayolu şirketlerinin protokollerine uymasıyla da doğru orantılıdır. Son yapılan araştırmalara göre kurulduğu tarihten bugüne kadar en az kaza yapan ve hatta hiç ölümlü kazaya karışmayan havayolu şirketleri açıklandı. İşte o liste: