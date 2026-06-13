Bulaşık yıkamada zahmetsiz dönem: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart Bulaşık Makinesi fırsatı!

BİM, 17 Haziran Çarşamba günü ev işlerini kolaylaştırmak ve su tasarrufu sağlamak isteyenler için Keysmart bulaşık makinesi modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Farklı yıkama programları ve şık tasarımıyla mutfak eşyalarınızı çizmeden tertemiz yapan bu beyaz eşya, düşük enerji ve su tüketimi sağlayan teknik altyapısıyla da aile bütçenizi koruyor. Uzun ömürlü kullanım sunan yapısı ve peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla dikkat çeken bu cihaz, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir alternatif oluşturuyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 32.900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 23.500 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 16.500 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300
Fiyat: 19.900 TL
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