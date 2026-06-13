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  4. Bulaşık yıkamada zahmetsiz dönem: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart Bulaşık Makinesi fırsatı!

Bulaşık yıkamada zahmetsiz dönem: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart Bulaşık Makinesi fırsatı!

BİM, 17 Haziran Çarşamba günü ev işlerini kolaylaştırmak ve su tasarrufu sağlamak isteyenler için Keysmart bulaşık makinesi modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Farklı yıkama programları ve şık tasarımıyla mutfak eşyalarınızı çizmeden tertemiz yapan bu beyaz eşya, düşük enerji ve su tüketimi sağlayan teknik altyapısıyla da aile bütçenizi koruyor. Uzun ömürlü kullanım sunan yapısı ve peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla dikkat çeken bu cihaz, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir alternatif oluşturuyor.

Bulaşık yıkamada zahmetsiz dönem: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart Bulaşık Makinesi fırsatı! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 32.900 TL

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Bulaşık yıkamada zahmetsiz dönem: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart Bulaşık Makinesi fırsatı! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 23.500 TL

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Bulaşık yıkamada zahmetsiz dönem: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart Bulaşık Makinesi fırsatı! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 16.500 TL

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Bulaşık yıkamada zahmetsiz dönem: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart Bulaşık Makinesi fırsatı! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300

Fiyat: 19.900 TL

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