Bütçe dostu 5 otomobil modeli. Ne motor ne de şanzıman arızası çıkarmıyor.

Uygun satın alma maliyetinin yanı sıra düşük servis giderleri, yedek parça erişimi ve güçlü ikinci el piyasasıyla öne çıkan bu araçlar, hem ilk kez otomobil sahibi olacaklar hem de ekonomik ve güvenilir bir seçenek arayanlar için cazip alternatifler arasında gösteriliyor.