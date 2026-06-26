Bütçe dostu 5 otomobil modeli. Ne motor ne de şanzıman arızası çıkarmıyor.
Dar bütçeyle satın alınabilecek ve sahibi üzmeyen 5 otomobili işin ustası açıkladı. Listeye giren otomobillerde motor ve şanzıman arızası yaşanmıyor.
Otomobil satın almayı planlayan ancak yüksek bakım maliyetlerinden çekinen sürücüler için dikkat çeken bir liste paylaşıldı.
Uzun yıllar sorunsuz kullanılabilen, motor ve şanzıman dayanıklılığıyla öne çıkan 5 bütçe dostu model, otomotiv sektörünün deneyimli isimleri tarafından sıralandı.
Uygun satın alma maliyetinin yanı sıra düşük servis giderleri, yedek parça erişimi ve güçlü ikinci el piyasasıyla öne çıkan bu araçlar, hem ilk kez otomobil sahibi olacaklar hem de ekonomik ve güvenilir bir seçenek arayanlar için cazip alternatifler arasında gösteriliyor.