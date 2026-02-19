Bütçe dostu teknoloji: BİM’e 25 Şubat Çarşamba Çamaşır Makinesi geliyor!

  1. Ekonomim
25 Şubat 2026 Çarşamba günü BİM mağazalarında uygun fiyatlı çamaşır makinesi satışa sunulacak. Ev ekonomisine katkı sağlayacak bu ürün, pratik kullanımı ve bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor.

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 27,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 22,900 TL

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 14,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE

Fiyat: 14,500 TL

