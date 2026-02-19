Bütçe dostu teknoloji: BİM’e 25 Şubat Çarşamba Çamaşır Makinesi geliyor!
Bütçe dostu teknoloji: BİM’e 25 Şubat Çarşamba Çamaşır Makinesi geliyor!
25 Şubat 2026 Çarşamba günü BİM mağazalarında uygun fiyatlı çamaşır makinesi satışa sunulacak. Ev ekonomisine katkı sağlayacak bu ürün, pratik kullanımı ve bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 22,900 TL
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 14,500 TL
