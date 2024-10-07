Bütçeler ortaya çıktı! işte reklamlardan milyonlar alan ünlüler
Bölüm başı aldıkları ücretlerle herkesi şaşırtan ünlü oyuncuların bu kez de reklamlardan aldıkları paralar ortaya çıktı. Oyncuların aldıkları para dudak uçuklatırken, kadın oyuncularda zirvede Demet Özdemir, erkeklerde ise Kıvanç Tatlıtuğ yer aldı.
Ünlü isimler, sadece dizi ve sinema projelerinden değil, aynı zamanda reklamlardan da büyük kazançlar elde ediyor. Sinemanın ve dizilerin popüler isimleri reklam filmlerinden de kazandıklarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
Ünlü oyuncuların firmalar sık sık reklam için kapılarını çalıyor. Popüler oyuncuların aldıkları ücretler ise dudak uçuklattı. Kadınlarda ilk sırada Demet Özdemir yer aldı. Erkekler de ise ilk sırada Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
Ünlü mobilya markasıyla el sıkıştığı iddia edilen Özdemir'in 25 milyon TL aldığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre, işte ünlü oyuncuların reklam filmlerinden kazandığı ücretler…
Kıvanç Tatlıtuğ: 37 Milyon