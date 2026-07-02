Büyük alanlara sürüş motorlu çözüm: BİM'e 8 Temmuz'da Nilco Akülü Zemin Temizleme Makinesi geliyor!

BİM 8 Temmuz Çarşamba günü büyük işletmeler ve depolar için profesyonel bir temizlik devrimine imza atıyor! Saatte 3300 metrekare alanı temizleme kapasitesine sahip Nilco Flex 50/55 BT sürüş motorlu akülü zemin temizleme makinesi, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Güçlü vakum motoru, 55 litre temiz su kapasitesi ve zahmetsiz sürüş motoru konforuyla öne çıkan bu endüstriyel cihaz, geniş alanları kısa sürede pırıl pırıl yapıyor. Bu dev fırsatı kaçırmayın!
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