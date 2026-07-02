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  4. Büyük alanlara sürüş motorlu çözüm: BİM'e 8 Temmuz'da Nilco Akülü Zemin Temizleme Makinesi geliyor!

Büyük alanlara sürüş motorlu çözüm: BİM'e 8 Temmuz'da Nilco Akülü Zemin Temizleme Makinesi geliyor!

BİM 8 Temmuz Çarşamba günü büyük işletmeler ve depolar için profesyonel bir temizlik devrimine imza atıyor! Saatte 3300 metrekare alanı temizleme kapasitesine sahip Nilco Flex 50/55 BT sürüş motorlu akülü zemin temizleme makinesi, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Güçlü vakum motoru, 55 litre temiz su kapasitesi ve zahmetsiz sürüş motoru konforuyla öne çıkan bu endüstriyel cihaz, geniş alanları kısa sürede pırıl pırıl yapıyor. Bu dev fırsatı kaçırmayın!

Büyük alanlara sürüş motorlu çözüm: BİM'e 8 Temmuz'da Nilco Akülü Zemin Temizleme Makinesi geliyor! - Sayfa 1

NİLCO FLEX 50/55 BT SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 125.000 TL

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Büyük alanlara sürüş motorlu çözüm: BİM'e 8 Temmuz'da Nilco Akülü Zemin Temizleme Makinesi geliyor! - Sayfa 2

NİLCO FLEX 35/10 AKÜLÜ ARKADAN İTMELİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 59.900 TL

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Büyük alanlara sürüş motorlu çözüm: BİM'e 8 Temmuz'da Nilco Akülü Zemin Temizleme Makinesi geliyor! - Sayfa 3

NILCO FLEX 70/80 AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 159.000 TL

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Büyük alanlara sürüş motorlu çözüm: BİM'e 8 Temmuz'da Nilco Akülü Zemin Temizleme Makinesi geliyor! - Sayfa 4

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D

Fiyat: 47.900 TL

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