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  4. BÜYÜK FIRSAT BAŞLADI! ŞOK’A EV TİPİ MERDİVENLER GELİYOR! (ŞOK 26-29 EYLÜL)

BÜYÜK FIRSAT BAŞLADI! ŞOK’A EV TİPİ MERDİVENLER GELİYOR! (ŞOK 26-29 EYLÜL)

ŞOK’un 26-29 Eylül yeni aktüel listesiyle birlikte, ev işlerinde büyük kolaylık sağlayacak 3+1 ve 4+4 basamaklı en büyük ev tipi merdiven çeşitleri raflardaki yerini alıyor. Yüksek noktalara rahatça ulaşmayı sağlayan ve sağlamlığıyla dikkat çeken bu dev merdivenler, evinin eksiklerini tamamlamak isteyen tüketiciler için satışa sunuldu. Sınırlı sayıda getirilen ve kısa sürede tükenmesi beklenen bu işlevsel merdiven çeşitlerini kaçırmak istemeyenlerin, stoklar bitmeden en yakın ŞOK şubesini ziyaret etmesi gerekiyor. Haydi, sizde hemen ŞOK'a koşun, bu fırsattan yararlanın...

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BÜYÜK FIRSAT BAŞLADI! ŞOK’A EV TİPİ MERDİVENLER GELİYOR! (ŞOK 26-29 EYLÜL) - Sayfa 1

3+1 MERDİVEN

Fiyat: 999 TL

4+4 MERDİVEN

Fiyat: 1,350 TL

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BÜYÜK FIRSAT BAŞLADI! ŞOK’A EV TİPİ MERDİVENLER GELİYOR! (ŞOK 26-29 EYLÜL) - Sayfa 2

BARBIE BEBEK

Fiyat: 899 TL

ZEKA KÜPÜ

Fiyat: 100 TL

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BÜYÜK FIRSAT BAŞLADI! ŞOK’A EV TİPİ MERDİVENLER GELİYOR! (ŞOK 26-29 EYLÜL) - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO OKSİJENLİ ÇAMAŞIR SUYU 1852 ML

Fiyat: 139 TL

DOMESTOS KÖPÜK GÜCÜ ÇEŞİTLERİ 450 ML

Fiyat: 115 TL

SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇİÇEĞİ 3X50

Fiyat: 69 TL

TORKU FREMA KAKAOLU FINDIK KREMA 400 G

Fiyat: 80 TL

ÜLKER HALLEY 2’Lİ DEV PAKET 2X240 G

Fiyat: 139 TL

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BÜYÜK FIRSAT BAŞLADI! ŞOK’A EV TİPİ MERDİVENLER GELİYOR! (ŞOK 26-29 EYLÜL) - Sayfa 4

HAFTA SONUNA ÖZEL FIRSAT ÜRÜNLERİ

PATATES KG

Fiyat: 29 TL

SOĞAN KG

Fiyat: 29 TL

MİS TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1000 G

Fiyat: 219 TL

KABUKLU CEVİZ KG

Fiyat: 199 TL

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