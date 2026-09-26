BÜYÜK FIRSAT BAŞLADI! ŞOK’A EV TİPİ MERDİVENLER GELİYOR! (ŞOK 26-29 EYLÜL)
ŞOK’un 26-29 Eylül yeni aktüel listesiyle birlikte, ev işlerinde büyük kolaylık sağlayacak 3+1 ve 4+4 basamaklı en büyük ev tipi merdiven çeşitleri raflardaki yerini alıyor. Yüksek noktalara rahatça ulaşmayı sağlayan ve sağlamlığıyla dikkat çeken bu dev merdivenler, evinin eksiklerini tamamlamak isteyen tüketiciler için satışa sunuldu. Sınırlı sayıda getirilen ve kısa sürede tükenmesi beklenen bu işlevsel merdiven çeşitlerini kaçırmak istemeyenlerin, stoklar bitmeden en yakın ŞOK şubesini ziyaret etmesi gerekiyor. Haydi, sizde hemen ŞOK'a koşun, bu fırsattan yararlanın...
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
BİNGO OKSİJENLİ ÇAMAŞIR SUYU 1852 ML
Fiyat: 139 TL
DOMESTOS KÖPÜK GÜCÜ ÇEŞİTLERİ 450 ML
Fiyat: 115 TL
SLEEPY EXTRA ISLAK HAVLU KİRAZ ÇİÇEĞİ 3X50
Fiyat: 69 TL
TORKU FREMA KAKAOLU FINDIK KREMA 400 G
Fiyat: 80 TL
ÜLKER HALLEY 2’Lİ DEV PAKET 2X240 G
Fiyat: 139 TL
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HAFTA SONUNA ÖZEL FIRSAT ÜRÜNLERİ
PATATES KG
Fiyat: 29 TL
SOĞAN KG
Fiyat: 29 TL
MİS TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1000 G
Fiyat: 219 TL
KABUKLU CEVİZ KG
Fiyat: 199 TL
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