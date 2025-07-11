Çalışanlarına en fazla kazandıran 8 teknoloji şirketi açıklandı! İlk sıradaki firma herkesi şaşırttı
Visual Capitalist tarafından yapılan en verimli teknoloji şirketleri araştırmasında son yılların en ilginç sonuçlarından biri ortaya çıktı.
Yapay zekanın neredeyse tüm sektörü ele geçirdiği şu günlerde en verimli teknoloji şirketleri içerisinde ilk sırada yer alan şirket herkesi oldukça şaşırttı. Bu şirketin kişi başı 37,6 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı. İşte Visual Capitalist tarafından duyurulan çalışanlarına en fazla fazla gelir sağlayan 8 teknoloji şirketi:
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