Çalışma şartları ve kazancı iyi 10 meslek ; Türkiye’de onlardan iyisi yok.

8 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik sistemler ve haberleşme teknolojilerine yönelmek isteyenler için bir eğitim yoludur. İlgili elektronik mühendisliği meslekleri, uluslararası verilerde yüksek kazançlı mühendislik grubunda değerlendirilir. Buradaki avantaj, araştırma ve tasarım gibi görevler üzerinden düşünülmelidir; bu bölüm için ayrı bir “en rahat çalışma koşulları” sonucu bulunmamaktadır.