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  4. Çalışma şartları ve kazancı iyi 10 meslek ; Türkiye’de onlardan iyisi yok.

Çalışma şartları ve kazancı iyi 10 meslek ; Türkiye’de onlardan iyisi yok.

Günümüz şartlarında Türkiye’de hem kazancı hem de çalışma koşulları iyi olan 10 mesleği eğitim uzmanı sıraladı.

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Çalışma şartları ve kazancı iyi 10 meslek ; Türkiye’de onlardan iyisi yok. - Sayfa 1

Türkiye'de kariyer planlaması yapanlar için nitelikli uzmanlar, hem yüksek kazanç potansiyeli hem de konforlu çalışma koşulları sunan meslek gruplarını açıkladı.

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Çalışma şartları ve kazancı iyi 10 meslek ; Türkiye’de onlardan iyisi yok. - Sayfa 2

Günümüz ekonomik ve sektörel dinamiklerine göre şekillenen bu cazip alanlar, yüksek gelir dengesiyle birlikte profesyonellere esnek ve tatmin edici bir çalışma ortamı vadediyor.

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Çalışma şartları ve kazancı iyi 10 meslek ; Türkiye’de onlardan iyisi yok. - Sayfa 3

ÇOK KAZANIYORLAR VE RAHATLAR

Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un hazırladığı listeye göre Türkiye’de hem rahat hem de çok kazanan meslekler şöyle:

 

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Çalışma şartları ve kazancı iyi 10 meslek ; Türkiye’de onlardan iyisi yok. - Sayfa 4

8 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Elektronik sistemler ve haberleşme teknolojilerine yönelmek isteyenler için bir eğitim yoludur. İlgili elektronik mühendisliği meslekleri, uluslararası verilerde yüksek kazançlı mühendislik grubunda değerlendirilir. Buradaki avantaj, araştırma ve tasarım gibi görevler üzerinden düşünülmelidir; bu bölüm için ayrı bir “en rahat çalışma koşulları” sonucu bulunmamaktadır.  

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