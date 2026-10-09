Çalışma şartları ve kazancı iyi 10 meslek ; Türkiye’de onlardan iyisi yok.
Günümüz şartlarında Türkiye’de hem kazancı hem de çalışma koşulları iyi olan 10 mesleği eğitim uzmanı sıraladı.
Türkiye'de kariyer planlaması yapanlar için nitelikli uzmanlar, hem yüksek kazanç potansiyeli hem de konforlu çalışma koşulları sunan meslek gruplarını açıkladı.
Günümüz ekonomik ve sektörel dinamiklerine göre şekillenen bu cazip alanlar, yüksek gelir dengesiyle birlikte profesyonellere esnek ve tatmin edici bir çalışma ortamı vadediyor.
ÇOK KAZANIYORLAR VE RAHATLAR
Eğitim Danışmanı İsmail Koç’un hazırladığı listeye göre Türkiye’de hem rahat hem de çok kazanan meslekler şöyle:
8 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
Elektronik sistemler ve haberleşme teknolojilerine yönelmek isteyenler için bir eğitim yoludur. İlgili elektronik mühendisliği meslekleri, uluslararası verilerde yüksek kazançlı mühendislik grubunda değerlendirilir. Buradaki avantaj, araştırma ve tasarım gibi görevler üzerinden düşünülmelidir; bu bölüm için ayrı bir “en rahat çalışma koşulları” sonucu bulunmamaktadır.