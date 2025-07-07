Çalışmak için dünyanın en iyi 41 ülkesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması üzdü

İş güvenliği, uzun vadeli işsizlik ve ülkelerdeki kazançların göz önünde bulundurularak hazırlandığı listede OECD, çalışmak için dünyanın en iyi 41 ülkesini açıkladı. Türkiye'nin sıralamasındaki düşüş dikkat çekerken ilk sıradaki ülke çoğu kişiyi şaşırttı. İşte çalışmak için dünyanın en iyi 41 ülkesi: