CAM SİLME DERDİNE SON! BİM’E KİWİ CAM TEMİZLEME ROBOTU GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM)
Cam silme derdi tarih oluyor! BİM, 21-27 Ekim tarihleri arasında teknolojiyi evlere taşıyor. Akıllı yön algılama ve düşme emniyetli Kiwi Cam Temizleme Robotu 3.750 TL’ye raflara iniyor. Aynı hafta başlayacak dev beyaz eşya kataloğunda ise buzdolabından çamaşır makinesine evinizin tüm eksikleri şok fiyatlarla ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla sunuluyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu teknoloji ve konfor şölenini kaçırmamak, bütçenizi yormadan evinizi yenilemek için 21 Ekim Çarşamba günü BİM mağazalarına erken saatte uğramayı unutmayın!
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