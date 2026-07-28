Cam silmek artık kabus değil: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Cam Temizleme Robotu geliyor!
BİM, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ev işlerini zahmetsiz bir keyfe dönüştürecek harika bir teknoloji fırsatını sunuyor. Güçlü motoru ve Gyro sensör zekasıyla pencereleri pırıl pırıl yapan Kare Cam Temizleme Robotu, düşme önleyici emniyet sistemiyle yüksek katlarda bile kusursuz ve güvenli temizlik sağlıyor. Telefonla uzaktan kontrol edilebilen bu şık ve akıllı yardımcı, BİM mağazalarında avantajlı seçeneklerle sizi bekliyor.
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