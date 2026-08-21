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  4. ÇAMAŞIR ASMA ÇİLESİNE SON: BİM'E KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)

ÇAMAŞIR ASMA ÇİLESİNE SON: BİM'E KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)

Evlerde çamaşır kurutma derdi Keysmart güvencesiyle son buluyor! BİM aktüel kataloğu ile 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında her ihtiyaca uygun 8 kg ve 9 kg kapasiteli iki farklı Keysmart çamaşır kurutma makinesi satışa sunuluyor. Yüksek enerji tasarruflu, giysileri yıpratmayan bu teknoloji bütçe dostu fiyatıyla ezber bozacak. Sınırlı stoklarla gelen bu dev fırsatı sakın kaçırmayın, bu ürün kapış kapış gider, kaçıran üzülür!

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ÇAMAŞIR ASMA ÇİLESİNE SON: BİM'E KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 35,900 TL

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ÇAMAŞIR ASMA ÇİLESİNE SON: BİM'E KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 2
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ÇAMAŞIR ASMA ÇİLESİNE SON: BİM'E KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 16,900 TL

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ÇAMAŞIR ASMA ÇİLESİNE SON: BİM'E KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL) - Sayfa 4
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