ÇAMAŞIR ASMA ÇİLESİNE SON: BİM'E KURUTMA MAKİNESİ GELİYOR! (BİM 26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)
Evlerde çamaşır kurutma derdi Keysmart güvencesiyle son buluyor! BİM aktüel kataloğu ile 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında her ihtiyaca uygun 8 kg ve 9 kg kapasiteli iki farklı Keysmart çamaşır kurutma makinesi satışa sunuluyor. Yüksek enerji tasarruflu, giysileri yıpratmayan bu teknoloji bütçe dostu fiyatıyla ezber bozacak. Sınırlı stoklarla gelen bu dev fırsatı sakın kaçırmayın, bu ürün kapış kapış gider, kaçıran üzülür!
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