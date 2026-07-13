Çamaşır asma derdi bitiyor: 15 Temmuz Çarşamba BİM'e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

BİM, 15 Temmuz Çarşamba günü hızlı kurutma ve ütü kolaylığı sağlayan çamaşır kurutma makinesi çeşitlerini satışa sunuyor. Çamaşır asma derdine son veren bu cihazlar, özel kırışıklık önleyici programları sayesinde ütü yükünüzü hafifletiyor. Nem sensörlü akıllı teknolojisiyle giysilerinizin kuruluk derecesini algılayan ve fazla ısıdan koruyan modeller, renklerin solmasını da engelliyor. Sessiz çalışan ve yüksek enerji tasarrufu sunan bu aktüel ürünler bütçe dostu fiyatlarla sizleri bekliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 24,900 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 19,900 TL
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