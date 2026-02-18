  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Çamaşır asma derdine son! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Kurutma Makinesi geliyor

Çamaşır asma derdine son! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Kurutma Makinesi geliyor

BİM'e, 25 Şubat Çarşamba günü çamaşır kurutma makinelerini mağazalarına getiriyor. Böylece çamaşır asma derdi sona eriyor, ev işleri çok daha kolay hale geliyor.

Çamaşır asma derdine son! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Kurutma Makinesi geliyor - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 27,900 TL

1 | 16
Çamaşır asma derdine son! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Kurutma Makinesi geliyor - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 22,900 TL

2 | 16
Çamaşır asma derdine son! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Kurutma Makinesi geliyor - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 14,900 TL

3 | 16
Çamaşır asma derdine son! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Kurutma Makinesi geliyor - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE


Fiyat: 14,500 TL

4 | 16