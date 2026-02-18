Çamaşır asma derdine son! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Kurutma Makinesi geliyor

BİM'e, 25 Şubat Çarşamba günü çamaşır kurutma makinelerini mağazalarına getiriyor. Böylece çamaşır asma derdi sona eriyor, ev işleri çok daha kolay hale geliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 22,900 TL
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 14,500 TL
