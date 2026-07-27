Çamaşır asma derdine son veren konfor: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Kurutma Makinesi geliyor
Çamaşır asma derdine son veren konfor: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Kurutma Makinesi geliyor
BİM, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında evlerde çamaşır asma ve kurutma derdini kökten bitirecek harika bir beyaz eşya fırsatını raflara taşıyor. Yağmurlu günlerde veya dar alanlarda büyük bir özgürlük sunan kurutma makinesi çeşitleri, gelişmiş kumaş koruma programlarıyla giysilerinizi yıpratmadan kupkuru ve yumuşacık yapıyor. Yüksek enerji tasarrufu ve akıllı nem sensörleri sayesinde çamaşırların nem derecesini ölçerek tam vaktinde duran bu yeni nesil cihazlar, ev işlerinizi hafifletmek için BİM'in cazip fiyat avantajlarıyla sizleri bekliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 35,900 TL
1 | 20
2 | 20
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 18,900 TL
3 | 20
4 | 20
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