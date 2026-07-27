  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Çamaşır asma derdine son veren konfor: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Kurutma Makinesi geliyor

Çamaşır asma derdine son veren konfor: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Kurutma Makinesi geliyor

BİM, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında evlerde çamaşır asma ve kurutma derdini kökten bitirecek harika bir beyaz eşya fırsatını raflara taşıyor. Yağmurlu günlerde veya dar alanlarda büyük bir özgürlük sunan kurutma makinesi çeşitleri, gelişmiş kumaş koruma programlarıyla giysilerinizi yıpratmadan kupkuru ve yumuşacık yapıyor. Yüksek enerji tasarrufu ve akıllı nem sensörleri sayesinde çamaşırların nem derecesini ölçerek tam vaktinde duran bu yeni nesil cihazlar, ev işlerinizi hafifletmek için BİM'in cazip fiyat avantajlarıyla sizleri bekliyor.

Çamaşır asma derdine son veren konfor: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Kurutma Makinesi geliyor - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 35,900 TL

1 | 20
Çamaşır asma derdine son veren konfor: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Kurutma Makinesi geliyor - Sayfa 2
2 | 20
Çamaşır asma derdine son veren konfor: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Kurutma Makinesi geliyor - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 18,900 TL

3 | 20
Çamaşır asma derdine son veren konfor: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Kurutma Makinesi geliyor - Sayfa 4
4 | 20