Çamaşır kurutma derdine son: 12-18 Ağustos arası BİM'e Kurutma Makinesi geliyor!
Yaz kış fark etmeksizin evlerde çamaşır asma ve kurutma derdini tamamen ortadan kaldıran bu yeni nesil teknolojiler, giysilerinizi yıpratmadan dakikalar içinde kupkuru ve yumuşacık hale getiriyor. Hem çekirdek aileler için ideal olan sekiz kilogramlık hem de kalabalık evlerin tüm ihtiyacını tek seferde karşılayan dokuz kilogramlık iki farklı kapasite seçeneğiyle sunulan bu kullanışlı beyaz eşya modelleri, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla 12 Ağustos Çarşamba ile 18 Ağustos Salı tarihleri arasında BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor.
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