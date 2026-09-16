CAMIN ASALETİ MUTFAĞINIZDA: ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 16-22 EYLÜL)
ŞOK’un yeni kampanya döneminde mutfakta devrim yaratacak o büyük şıklık bu sabahtan itibaren mağazalarda yerini aldı. Evini yenilemek ya da çeyiz hazırlığını tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatların sunulduğu bültende, şık tasarımıyla öne çıkan üçlü cam ankastre set dikkat çekiyor. Ankastre davlumbaz, cam ocak ve modern fırından oluşan, üstelik ücretsiz kurulum avantajıyla kapıları açan bu özel seriyi kaçırmak istemeyenler, bu fırsatı kaçırmayın!
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ALPİNA CAM ANKASTE SET
Fiyat: 8.799 TL
TORİMA ÇOK AMAÇLI ELEKTRİKLİ TENCERE 1.6 L
Fiyat: 699 TL
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