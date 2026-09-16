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  4. CAMIN ASALETİ MUTFAĞINIZDA: ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 16-22 EYLÜL)

CAMIN ASALETİ MUTFAĞINIZDA: ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 16-22 EYLÜL)

ŞOK’un yeni kampanya döneminde mutfakta devrim yaratacak o büyük şıklık bu sabahtan itibaren mağazalarda yerini aldı. Evini yenilemek ya da çeyiz hazırlığını tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatların sunulduğu bültende, şık tasarımıyla öne çıkan üçlü cam ankastre set dikkat çekiyor. Ankastre davlumbaz, cam ocak ve modern fırından oluşan, üstelik ücretsiz kurulum avantajıyla kapıları açan bu özel seriyi kaçırmak istemeyenler, bu fırsatı kaçırmayın!

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CAMIN ASALETİ MUTFAĞINIZDA: ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 16-22 EYLÜL) - Sayfa 1

ALPİNA CAM ANKASTE SET

Fiyat: 8.799 TL

TORİMA ÇOK AMAÇLI ELEKTRİKLİ TENCERE 1.6 L

Fiyat: 699 TL

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CAMIN ASALETİ MUTFAĞINIZDA: ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 16-22 EYLÜL) - Sayfa 2

8 KAPAKLI 8 RAFLI ÇOK AMAÇLI DOLAP

Fiyat: 2.500 TL

ÇAMAŞIR SEPETİ 35 L

Fiyat: 250 TL

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CAMIN ASALETİ MUTFAĞINIZDA: ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 16-22 EYLÜL) - Sayfa 3

BANYO PASPASI 3’LÜ SET

Fiyat: 125 TL

TAM OTOMATİK ŞEMSİYE

Fiyat: 250 TL

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CAMIN ASALETİ MUTFAĞINIZDA: ŞOK’A BUGÜN CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 16-22 EYLÜL) - Sayfa 4

ŞOK 13 KASIM’A KADAR GEÇERLİ 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ASPEROX SARI/MAVİ GÜÇ 650 ML

Fiyat: 69 TL

CLEAR MEN ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 600 ML

Fiyat: 219 TL

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ PAKET

Fiyat: 79 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML

Fiyat: 65 TL

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