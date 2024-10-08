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  4. Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu! Goncagül Sunar kimdir?

Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu! Goncagül Sunar kimdir?

Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve müzisyen olan Goncagül Sunar dizide Yaşar karakterinin eşi Şükran’ı canlandıracak. Peki, Goncagül Sunar kimdir? Goncagül Sunar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu! Goncagül Sunar kimdir? - Sayfa 1

Goncagül Sunar kimdir?

 17 Eylül 1970 yılında İstanbul’da doğan Goncagül Sunar, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve müzisyendir.

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Fadime"nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki "Hizmetçi Hayriye" ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki "Şarkıcı Canan" karakterleriyle tanınan Sunar, 1991'de Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları topluluğu ile sanat hayatına başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisiyle kamera karşısındaki ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Çağan Irmak'la çalışmış olan sanatçı, sinema ve dizi filmlerinde rol almıştır.

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Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu! Goncagül Sunar kimdir? - Sayfa 2

Türkçe sözlü beste yapan ve şarkılara uygun etkili sesiyle folk-rock türünde bir albüm hazırlayan sanatçı, gitar çalışmaları da yapmaktadır. Sunar son olarak 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan Yol Arkadaşım dizisinde "Rukiye Elmastaş" karakterini canlandırmıştır. Sunar, 2004-2005 yılları arasında rol aldığı ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisindeki "Canan" rolü için bir röportajında ‘‘Bundan sonra ne oynarsam oynayayım Çemberimde Gül Oya'da Canan Cansev’in yeri bambaşkadır bende.’’ demiştir.

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Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu! Goncagül Sunar kimdir? - Sayfa 3

Goncagül Sunar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1992      Mahallenin Muhtarları

1994      Küçük Bey         

1999      Günaydın İstanbul Kardeş

2000      Filler ve Çimen

2000      Abuzer Kadayıf

2002      Asmalı Konak

2003      Asmalı Konak: Hayat

2004      Çemberimde Gül Oya

2005      Güz Yangını

2005      O Şimdi Mahkum

2005      Döngel Kârhanesi

2006      Fırtına

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Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu! Goncagül Sunar kimdir? - Sayfa 4

2006      Ahh İstanbul

2006      Ona Melek Deme

2007      Tatlı İntikam

2007      Güzel Günler

2007      Çemberin Dışında          

2008      Issız Adam

2008      Gökten 3 Elma Düştü

2008      Yol Arkadaşım

2011      Leyla ile Mecnun

2012      Umutsuz Ev Kadınları

2013      Muhteşem Yüzyıl

2014      Cinayet

2014-2015           Kaderimin Yazıldığı Gün               

2017      Her Şey Mümkün

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