Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu! Goncagül Sunar kimdir?

Türkçe sözlü beste yapan ve şarkılara uygun etkili sesiyle folk-rock türünde bir albüm hazırlayan sanatçı, gitar çalışmaları da yapmaktadır. Sunar son olarak 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan Yol Arkadaşım dizisinde "Rukiye Elmastaş" karakterini canlandırmıştır. Sunar, 2004-2005 yılları arasında rol aldığı ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisindeki "Canan" rolü için bir röportajında ‘‘Bundan sonra ne oynarsam oynayayım Çemberimde Gül Oya'da Canan Cansev’in yeri bambaşkadır bende.’’ demiştir.