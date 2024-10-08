Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu! Goncagül Sunar kimdir?
Can Borcu dizisine Goncagül Sunar dahil oldu. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve müzisyen olan Goncagül Sunar dizide Yaşar karakterinin eşi Şükran’ı canlandıracak. Peki, Goncagül Sunar kimdir? Goncagül Sunar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Goncagül Sunar kimdir?
17 Eylül 1970 yılında İstanbul’da doğan Goncagül Sunar, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve müzisyendir.
Mahallenin Muhtarları dizisinde "Fadime"nin arkadaşı olarak ve Asmalı Konak dizisindeki "Hizmetçi Hayriye" ve Çemberimde Gül Oya dizisindeki "Şarkıcı Canan" karakterleriyle tanınan Sunar, 1991'de Şahika Tekand ve Studio Oyuncuları topluluğu ile sanat hayatına başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisiyle kamera karşısındaki ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Çağan Irmak'la çalışmış olan sanatçı, sinema ve dizi filmlerinde rol almıştır.
Türkçe sözlü beste yapan ve şarkılara uygun etkili sesiyle folk-rock türünde bir albüm hazırlayan sanatçı, gitar çalışmaları da yapmaktadır. Sunar son olarak 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan Yol Arkadaşım dizisinde "Rukiye Elmastaş" karakterini canlandırmıştır. Sunar, 2004-2005 yılları arasında rol aldığı ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisindeki "Canan" rolü için bir röportajında ‘‘Bundan sonra ne oynarsam oynayayım Çemberimde Gül Oya'da Canan Cansev’in yeri bambaşkadır bende.’’ demiştir.
Goncagül Sunar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1992 Mahallenin Muhtarları
1994 Küçük Bey
1999 Günaydın İstanbul Kardeş
2000 Filler ve Çimen
2000 Abuzer Kadayıf
2002 Asmalı Konak
2003 Asmalı Konak: Hayat
2004 Çemberimde Gül Oya
2005 Güz Yangını
2005 O Şimdi Mahkum
2005 Döngel Kârhanesi
2006 Fırtına
2006 Ahh İstanbul
2006 Ona Melek Deme
2007 Tatlı İntikam
2007 Güzel Günler
2007 Çemberin Dışında
2008 Issız Adam
2008 Gökten 3 Elma Düştü
2008 Yol Arkadaşım
2011 Leyla ile Mecnun
2012 Umutsuz Ev Kadınları
2013 Muhteşem Yüzyıl
2014 Cinayet
2014-2015 Kaderimin Yazıldığı Gün
2017 Her Şey Mümkün