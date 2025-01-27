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  4. Can Borcu dizisinin kadrosuna Mihriban Er dahil oldu! Mihriban Er kimdir?

Can Borcu dizisinin kadrosuna Mihriban Er dahil oldu! Mihriban Er kimdir?

Can Borcu dizisine Mihriban Er dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Mihriban Er dizide Ayten karakterini canlandıracak. Peki, Mihriban Er kimdir? Mihriban Er hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Can Borcu dizisinin kadrosuna Mihriban Er dahil oldu! Mihriban Er kimdir? - Sayfa 1

Mihriban Er kimdir?

7 Eylül 1966 yılında İstanbul’da doğan Mihriban Er, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

1987 yılında TRT kanalında yayımlanan Saat Sabahın Dokuzu isimli televizyon dizisi ile ilk defa ekranlar karşısına geçmiştir. Bundan sonra 27 tane televizyon dizisi ve 5 tane filmde oynamıştır.

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Mihriban Er dahil oldu! Mihriban Er kimdir? - Sayfa 2

Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide 4 sezon (1999-2002) oynamıştır.

Usta oyuncunun önemli rol oynadığı yapımlar arasında, Feraye Gürel karakteri ile yer aldığı 240 bölümlük Alın Yazım dizisi ve Gülten karakteri ile yer aldığı Köksüz filmi vardır.

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Mihriban Er dahil oldu! Mihriban Er kimdir? - Sayfa 3

Mihriban Er hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2024  Sırrını Biliyorum

2023   Zübeyde: Analar ve Oğullar

2016    Albüm

2015    Kanlı Postal

2013    Köksüz

2011     Dedemin İnsanları

2000  Ağlayan Kadın

1992    Issız Kule

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Can Borcu dizisinin kadrosuna Mihriban Er dahil oldu! Mihriban Er kimdir? - Sayfa 4

Televizyon

2025   Can Borcu

2023   Üvey Anne

2023   Fedakar

2021    Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru

2020  Uyanış: Büyük Selçuklu

2019    Bir Zamanlar Çukurova

2016    Yüzyıllık Mühür

2016    Kanlı Posta

2016    Seviyor Sevmiyor

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