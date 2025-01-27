Can Borcu dizisinin kadrosuna Mihriban Er dahil oldu! Mihriban Er kimdir?
Can Borcu dizisine Mihriban Er dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Mihriban Er dizide Ayten karakterini canlandıracak. Peki, Mihriban Er kimdir? Mihriban Er hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mihriban Er kimdir?
7 Eylül 1966 yılında İstanbul’da doğan Mihriban Er, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
1987 yılında TRT kanalında yayımlanan Saat Sabahın Dokuzu isimli televizyon dizisi ile ilk defa ekranlar karşısına geçmiştir. Bundan sonra 27 tane televizyon dizisi ve 5 tane filmde oynamıştır.
Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide 4 sezon (1999-2002) oynamıştır.
Usta oyuncunun önemli rol oynadığı yapımlar arasında, Feraye Gürel karakteri ile yer aldığı 240 bölümlük Alın Yazım dizisi ve Gülten karakteri ile yer aldığı Köksüz filmi vardır.
Mihriban Er hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2024 Sırrını Biliyorum
2023 Zübeyde: Analar ve Oğullar
2016 Albüm
2015 Kanlı Postal
2013 Köksüz
2011 Dedemin İnsanları
2000 Ağlayan Kadın
1992 Issız Kule