Can Borcu dizisinin kadrosuna Seray Gözler dahil oldu! Seray Gözler kimdir?

Sanatçı, 2002 yılında Kaktüs Çiçeği'ndeki rolü ile Afife Jale Tiyatro Ödülü'nü (En İyi Komedi Kadın Sanatçısı) ve 2011 yılında İki Çarpı İki oyunundaki rolü ile İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü (En iyi Kadın Sanatçı) kazanmıştır.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan sanatçı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Devlet tiyatrosu sanatçısı Saydam Yeniay ile evli olup Ege isminde bir erkek çocuk sahibidir.