Can Borcu dizisinin kadrosuna Seray Gözler dahil oldu! Seray Gözler kimdir?

Can Borcu dizisine Seray Gözler dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Seray Gözler dizide Urfalı Sermine karakterini canlandıracak. Peki, Seray Gözler kimdir? Seray Gözler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Seray Gözler kimdir?  

27 Eylül 1961 tarihinde Adana’da doğan Seray Gözler, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Süper Baba'da oynadığı "Şule", Yabancı Damat'ta oynadığı "Hayriye" ve Zoraki Koca'daki "Sevim Abla" rolleriyle tanınır.  

Sanatçı, 2002 yılında Kaktüs Çiçeği'ndeki rolü ile Afife Jale Tiyatro Ödülü'nü (En İyi Komedi Kadın Sanatçısı) ve 2011 yılında İki Çarpı İki oyunundaki rolü ile İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü (En iyi Kadın Sanatçı) kazanmıştır. 
İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan sanatçı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Devlet tiyatrosu sanatçısı Saydam Yeniay ile evli olup Ege isminde bir erkek çocuk sahibidir. 

Seray Gözler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

2024, Bir Sevdadır 

2023, Benim Güzel Ailem 

2022-2023, Güzel Günler 

2018-2019, Elimi Bırakma 

2018, Bebek Geliyorum Demez 

2017, Tutsak 

2017, Babam 

2016-2017, Hayat Şarkısı 

2014, Meleklerin Mucizesi 

2014, Aşktan Kaçılmaz 

2013, Bir Yastıkta 

2012, Sultan 

2010, Halil İbrahim Sofrası 

2008, Son Bahar 

2007-2008, Zoraki Koca 

2004-2007, Yabancı Damat 

2006, Arka Sokaklar 

2005, Aynalar 

