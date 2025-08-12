Can Borcu dizisinin kadrosuna Seray Gözler dahil oldu! Seray Gözler kimdir?
Can Borcu dizisine Seray Gözler dahil oldu. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olan Seray Gözler dizide Urfalı Sermine karakterini canlandıracak. Peki, Seray Gözler kimdir? Seray Gözler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Seray Gözler kimdir?
27 Eylül 1961 tarihinde Adana’da doğan Seray Gözler, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Süper Baba'da oynadığı "Şule", Yabancı Damat'ta oynadığı "Hayriye" ve Zoraki Koca'daki "Sevim Abla" rolleriyle tanınır.
Sanatçı, 2002 yılında Kaktüs Çiçeği'ndeki rolü ile Afife Jale Tiyatro Ödülü'nü (En İyi Komedi Kadın Sanatçısı) ve 2011 yılında İki Çarpı İki oyunundaki rolü ile İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü (En iyi Kadın Sanatçı) kazanmıştır.
İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan sanatçı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Devlet tiyatrosu sanatçısı Saydam Yeniay ile evli olup Ege isminde bir erkek çocuk sahibidir.
Seray Gözler hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2024, Bir Sevdadır
2023, Benim Güzel Ailem
2022-2023, Güzel Günler
2018-2019, Elimi Bırakma
2018, Bebek Geliyorum Demez
2017, Tutsak
2017, Babam
2016-2017, Hayat Şarkısı
2014, Meleklerin Mucizesi
2014, Aşktan Kaçılmaz
2013, Bir Yastıkta
2012, Sultan
2010, Halil İbrahim Sofrası
2008, Son Bahar
2007-2008, Zoraki Koca
2004-2007, Yabancı Damat
2006, Arka Sokaklar
2005, Aynalar