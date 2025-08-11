Can Borcu dizisinin kadrosuna Serra Pirinç dahil oldu! Serra Pirinç kimdir?
Can Borcu dizisine Serra Pirinç dahil oldu. Türk dizi oyuncusu olan Serra Pirinç dizide fizyoterapist Ilgın karakterini canlandıracak. Peki, Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Lise eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine odaklandı ve Tiyatro Teras'tan eğitim aldı. Günümüzde Rezzan Çankırı Oyunculuk ajansı bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.
2017 yılında oyunculuk kariyerine başladı ve FOX'ta yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakterini canlandırdı. İlk projesinden itibaren ünlendi. 2018 yılında Vuslat dizisinde Ceylan Çağlar karakterini canlandırarak ikinci çıkışını yaptı. 2019'da Mucize Doktor dizisinde küçük bir rol aldı. Dizide Taner Ölmez , Reha Özcan ve diğerleri rol aldı.