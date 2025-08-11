Can Borcu dizisinin kadrosuna Serra Pirinç dahil oldu! Serra Pirinç kimdir?

2017 yılında oyunculuk kariyerine başladı ve FOX'ta yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakterini canlandırdı. İlk projesinden itibaren ünlendi. 2018 yılında Vuslat dizisinde Ceylan Çağlar karakterini canlandırarak ikinci çıkışını yaptı. 2019'da Mucize Doktor dizisinde küçük bir rol aldı. Dizide Taner Ölmez , Reha Özcan ve diğerleri rol aldı.