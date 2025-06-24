Çarpıcı araştırma herkesi şaşırttı! Dünyanın en nefret edilen 25 ülkesi açıklandı: Türkiye...

Son zamanlar en ilginç araştırmalarından birine World Population Reviews imza attı. Çok sayıda unsur değerlendirildi ve dünyanın en çok nefret edilen 25 ülkesi belirlendi. Söz konusu listede Türkiye de yer aldı. Ancak listenin ilk sırası pek çok kişiyi şaşırttı. İşte dünyanın en çok nefret edilen 25 ülkesi: