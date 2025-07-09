Çarpıntı dizisinin kadrosuna Kerem Bürsin dahil oldu! Kerem Bürsin kimdir?
Çarpıntı dizisinin kadrosuna Kerem Bürsin dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Kerem Bürsin dizide Aras karakterini canlandıracak. Peki, Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kerem Bürsin kimdir?
4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da doğan Kerem Bürsin, Türk oyuncudur.
Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.
Bürsin 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı.
Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.
Bürsin, İskoçya (Edinburgh), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.
Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu.