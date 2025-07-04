Çarpıntı dizisinin kadrosuna Okan Cabalar dahil oldu! Okan Cabalar kimdir?
Çarpıntı dizisinin kadrosuna Okan Cabalar dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı ve komedyen olan Okan Cabalar dizide Okan karakterini canlandıracak. Peki, Okan Cabalar kimdir? Okan Cabalar hangi hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Okan Cabalar kimdir?
11 Ağustos 1980 tarihinde İzmir’de doğan Okan Cabalar Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı ve komedyendir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunudur. İzmir'de amatör tiyatro çalışmalarıyla tiyatroya başladı. İzmir Sanat Tiyatrosu'nda, Aysa Prodüksiyon Çocuk Tiyatrosu ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Kaybedenler, Minör, Öteki Kapı adlı kısa metraj filmlerde rol aldı. 2007-2009 yıllarında Sumru Yavrucuk'la Yalnız Kadın adlı oyunda oynadı. 2009 yılında Tiyatro Hayal Et bünyesinde sahnelenen, Sumru Yavrucuk'un yönettiği "Haletiruhiye" adlı oyunu yazdı ve oynadı. Ata Demirer'in başrolünü oynadığı Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde rol aldı.
2010 yılında BKM bünyesinde televizyonda yayınlanan Şen Yuva dizisinde Tankut Sıkıcan karakterini canlandırdı ve yine 2011 yılında televizyonda yayınlanan 5'er Beşer projesindeki oyunculuğu ve yarattığı tiplemeler ile dikkat çekti. BKM bünyesinde, 5'er Beşer projesinde ve bu projenin devamı niteliğinde olan ve Star TV'de yayınlanan İnsanlar Alemi isimli kabare tarzı tiyatro programında "Hakkı" rolünde, yine farklı tiplemeleriyle izleyici karşısına çıktı. Okan Cabalar, Yalan Dünya dizisinin 2. sezonunda, dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Dizide Nurhayat karakterinin abisi Bünyamin'i canlandırmıştır. Bu rolüyle 4. Antalya Televizyon Ödülleri Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.
Okan Cabalar, Sumru Yavrucuk'un yanında usta-çırak ilişkisiyle yetişmiştir. Özellikle doğaçlama komedideki yeteneği Yavrucuk'un dikkatini çekmiş ve bu yönde ilerlemeyi tercih etmiştir. Sık sık yeni tiplemeler yaratmayı sever. Taklit yeteneğini, etkilendiği film karakterlerini taklit etmeye başlamasıyla geliştirmiştir. 90'lı yılların ilk dönemlerini tayinler nedeniyle şehir şehir gezen öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak küçük yerlerde geçiren Okan Cabalar'ın oyunculuk yapma isteği ilk defa çocukken, babasının sandalyelerin arasına tülbent gerip Karagöz Hacivat oynatması ile ortaya çıkmıştır.