Çarpıntı dizisinin kadrosuna Okan Cabalar dahil oldu! Okan Cabalar kimdir?

2010 yılında BKM bünyesinde televizyonda yayınlanan Şen Yuva dizisinde Tankut Sıkıcan karakterini canlandırdı ve yine 2011 yılında televizyonda yayınlanan 5'er Beşer projesindeki oyunculuğu ve yarattığı tiplemeler ile dikkat çekti. BKM bünyesinde, 5'er Beşer projesinde ve bu projenin devamı niteliğinde olan ve Star TV'de yayınlanan İnsanlar Alemi isimli kabare tarzı tiyatro programında "Hakkı" rolünde, yine farklı tiplemeleriyle izleyici karşısına çıktı. Okan Cabalar, Yalan Dünya dizisinin 2. sezonunda, dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Dizide Nurhayat karakterinin abisi Bünyamin'i canlandırmıştır. Bu rolüyle 4. Antalya Televizyon Ödülleri Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.