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  4. Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu! Pınar Çağlar Gençtürk kimdir?

Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu! Pınar Çağlar Gençtürk kimdir?

Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Pınar Çağlar Gençtürk dizide Meryem karakterini canlandıracak. Peki, Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu! Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? - Sayfa 1

Pınar Çağlar Gençtürk kimdir?

6 Mart 1982 tarihinde Kocaeli’de doğan Pınar Çağlar Gençtürk Türk oyuncudur.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır.

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Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu! Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? - Sayfa 2

Yalnızlar Kulübü isimli oyun ile 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü’nü kazanmıştır. Aynı oyun ile ayrıca En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Sadri Alışık Ödülü’nü kazanmıştır.

Yargı isimli dizide Aylin karakterini canlandırdı.

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Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu! Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? - Sayfa 3

Pınar Çağlar Gençtürk hangi projelerde rol almıştır?

Diziler

2011-2013            Muhteşem Yüzyıl

2012 Çıplak Gerçek

2013-2014            Çalıkuşu

2016 Arkadaşlar İyidir

2017 Evlat Kokusu

2018-2019            Bizim Hikaye

2019 Kadın

2020-2021            Arıza

2021-2024            Yargı

2024-2025            Sen Ağlama İstanbul

Yakında       Platonik

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Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu! Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? - Sayfa 4

Filmler

2009 7 Kocalı Hürmüz

2010 Herkes mi Aldatır?

2014 Siccîn

2015 Misofonya

2015 Denizatı

2020 Hayat 

Yakında       Gizli Dolap

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