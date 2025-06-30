Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu! Pınar Çağlar Gençtürk kimdir?
Çarpıntı dizisinin kadrosuna Pınar Çağlar Gençtürk dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Pınar Çağlar Gençtürk dizide Meryem karakterini canlandıracak. Peki, Pınar Çağlar Gençtürk kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Pınar Çağlar Gençtürk kimdir?
6 Mart 1982 tarihinde Kocaeli’de doğan Pınar Çağlar Gençtürk Türk oyuncudur.
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır.
Yalnızlar Kulübü isimli oyun ile 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü’nü kazanmıştır. Aynı oyun ile ayrıca En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Sadri Alışık Ödülü’nü kazanmıştır.
Yargı isimli dizide Aylin karakterini canlandırdı.
Pınar Çağlar Gençtürk hangi projelerde rol almıştır?
Diziler
2011-2013 Muhteşem Yüzyıl
2012 Çıplak Gerçek
2013-2014 Çalıkuşu
2016 Arkadaşlar İyidir
2017 Evlat Kokusu
2018-2019 Bizim Hikaye
2019 Kadın
2020-2021 Arıza
2021-2024 Yargı
2024-2025 Sen Ağlama İstanbul
Yakında Platonik
Filmler
2009 7 Kocalı Hürmüz
2010 Herkes mi Aldatır?
2014 Siccîn
2015 Misofonya
2015 Denizatı
2020 Hayat
Yakında Gizli Dolap