CarrefourSA’da bebek bezinde 143, bebek mamasında 470 TL indirim! (CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER)
CarrefourSA’da indirimler sürüyor. CarrefourSA’da bebek bezi ve bebek mamalarında 20 Mayıs ‘a kadar, CarrefourSA kartınız ile yapacağınız alışverişlerinizde geçerli büyük indirim fırsatları sizleri bekliyor. Peki, CarrefourSA’da hangi bebek bezi ve bebek mamalarında indirim var? CarrefourSA aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, CarrefouSA aktüel ürünler kataloğu…
CARREFOUR BABY BEBEK BEZİ 1 NUMARA YENİDOĞAN
Fiyat: 86,50 TL
CARREFOUR BABY BEBEK BEZİ 2-3-4-5-6-7 NUMARA
Fiyat: 159,90 TL
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MOLFIX BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM!
MOLFIX PREMIUM ULTRA FIRSAT PAKET ÇEŞİTLERİ
Raf fiyatı: 469,95 TL
CarrefourSA kart ile: 339,95 TL
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MOLFIX FIRSAT PAKETİ ÇEŞİTLERİNDE CARREFOUR KART İLE 143 TL İNDİRİM!
MOLFIX FIRSAT PAKETİ ÇEŞİTLERİ
Raf fiyatı: 382,95 TL
CarrefourSA kart ile: 239,95
MOLFIX KÜLOT BEZ FIRSAT PAKETİ ÇEŞİTLERİ
Raf fiyatı: 274,95 TL
CarrefourSA kart ile: 249,95 TL
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