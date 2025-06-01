CarrefourSA'da Kurban Bayramı zamanı! (CARREFOURSA BAYRAMA ÖZEL ÇİKOLATA VE TATLI KATALOĞU)
CarrefourSA'da indirimler sürüyor. CarrefourSA'da 9 Haziran Pazartesi tarihine kadar yapacağınız çikolata ve tatlılarda indirim fırsatları sizleri bekliyor. çekme karavan ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, CarrefouSA'da hangi ürünlerde indirim var? CarrefourSA aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, CarrefouSA aktüel ürünler kataloğu…
CARREFOURSA SELECTION KOLONYA ÇEŞİTLERİ 250 ML
Raf fiyatı: 85,90 TL
CarrefourSA kart ile: 59,90 TL
KENT DÖKME ŞEKER ÇEŞİTLERİ KG
Raf fiyatı: 325 TL
CarrefourSA kart ile: 199 TL
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NESTLE 1987 MADLEN SÜTLÜ VE BİTTER ÇİKOLATA 188 GR
Fiyat: 249,90 TL
NESTLE MİNİ KEYİFLER KARIŞIK ÇİKOLATA 156 GR
Raf fiyatı: 230 TL
CarrefourSA kart ile: 149,90 TL
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