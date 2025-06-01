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  4. CarrefourSA'da Kurban Bayramı zamanı! (CARREFOURSA BAYRAMA ÖZEL ÇİKOLATA VE TATLI KATALOĞU)

CarrefourSA'da Kurban Bayramı zamanı! (CARREFOURSA BAYRAMA ÖZEL ÇİKOLATA VE TATLI KATALOĞU)

CarrefourSA'da indirimler sürüyor. CarrefourSA'da 9 Haziran Pazartesi tarihine kadar yapacağınız çikolata ve tatlılarda indirim fırsatları sizleri bekliyor. çekme karavan ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, CarrefouSA'da hangi ürünlerde indirim var? CarrefourSA aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, CarrefouSA aktüel ürünler kataloğu…

CarrefourSA'da Kurban Bayramı zamanı! (CARREFOURSA BAYRAMA ÖZEL ÇİKOLATA VE TATLI KATALOĞU) - Sayfa 1

CARREFOURSA SELECTION KOLONYA ÇEŞİTLERİ 250 ML

Raf fiyatı: 85,90 TL

CarrefourSA kart ile: 59,90 TL

KENT DÖKME ŞEKER ÇEŞİTLERİ KG

Raf fiyatı: 325 TL

CarrefourSA kart ile: 199 TL

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CarrefourSA'da Kurban Bayramı zamanı! (CARREFOURSA BAYRAMA ÖZEL ÇİKOLATA VE TATLI KATALOĞU) - Sayfa 2

NESTLE 1987 MADLEN SÜTLÜ VE BİTTER ÇİKOLATA 188 GR

Fiyat: 249,90 TL

NESTLE MİNİ KEYİFLER KARIŞIK ÇİKOLATA 156 GR

Raf fiyatı: 230 TL

CarrefourSA kart ile: 149,90 TL

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CarrefourSA'da Kurban Bayramı zamanı! (CARREFOURSA BAYRAMA ÖZEL ÇİKOLATA VE TATLI KATALOĞU) - Sayfa 3

ÜLKER BUKLET ÇİKOLATA 200 GR

Fiyat: 145 TL

ÜLKER ECE ÇİKOLATA DEFİNE 458 GR

Fiyat: 249 TL

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CarrefourSA'da Kurban Bayramı zamanı! (CARREFOURSA BAYRAMA ÖZEL ÇİKOLATA VE TATLI KATALOĞU) - Sayfa 4

MİLANGO FINDIKLI ÇİKOLATA 243 GR

Fiyat: 250 TL

MİLANGO ANTEP FISTIKLI ÇİKOLATA

Fiyat: 300 TL

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