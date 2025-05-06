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  4. CarrefourSA’da zeytinyağında 180 TL indirim! (CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

CarrefourSA’da zeytinyağında 180 TL indirim! (CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

CarrefourSA’da indirimler sürüyor. CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart ile yapacağınız alışverişlerinizde 14 Mayıs tarihine kadar geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, CarrefourSA’da hangi ürünlerde indirim var? CarrefourSA 14 Mayıs tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, CarrefourSA aktüel ürünler kataloğu…

CarrefourSA’da zeytinyağında 180 TL indirim! (CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

CARREFOUR YAĞLI SÜT 1 LİTRE

Raf fiyatı: 33,75 TL

CarrefourSA Kart ile: 28,50 TL

 CARREFOURSA AZ YAĞLI YOĞURT 3 KG

Fiyat: 99,50 TL

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CarrefourSA’da zeytinyağında 180 TL indirim! (CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

CARREFOUR TEREYAĞI 500 GRAM

Fiyat: 191,50 TL

CARREFOUROLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR  3 X 200 GRAM

Fiyat: 210 TL

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CarrefourSA’da zeytinyağında 180 TL indirim! (CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

CARREFOUR BUĞDAY UNU 5 KG

Fiyat: 94,90 TL

CARREFOUR AYÇİÇEK YAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 77,45 TL

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CarrefourSA’da zeytinyağında 180 TL indirim! (CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

TAHSİLDAROĞLU KLASİK İNEK PEYNİRİ KG

Raf fiyatı: 399,95 TL

CarrefourSA Kart ile: 359,90 TL

ÜNAL PEYNİR ÇEŞİTLERİ (ÖRGÜ / ÇEÇİL) KG

Raf fiyatı: 515 TL

CarrefourSA Kart ile: 445 TL

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