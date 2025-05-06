CarrefourSA’da zeytinyağında 180 TL indirim! (CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
CarrefourSA’da indirimler sürüyor. CarrefourSA’da, CarrefourSA Kart ile yapacağınız alışverişlerinizde 14 Mayıs tarihine kadar geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, CarrefourSA’da hangi ürünlerde indirim var? CarrefourSA 14 Mayıs tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, CarrefourSA aktüel ürünler kataloğu…
CARREFOUR YAĞLI SÜT 1 LİTRE
Raf fiyatı: 33,75 TL
CarrefourSA Kart ile: 28,50 TL
CARREFOURSA AZ YAĞLI YOĞURT 3 KG
Fiyat: 99,50 TL
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CARREFOUR TEREYAĞI 500 GRAM
Fiyat: 191,50 TL
CARREFOUROLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 3 X 200 GRAM
Fiyat: 210 TL
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