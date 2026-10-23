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  4. ÇARŞAMBA BİM’DE! LEDLİ SIRT ÇANTASIYLA TARZINIZI YOLA YANSITIN (BİM 28 EKİM-3 KASIM)

ÇARŞAMBA BİM’DE! LEDLİ SIRT ÇANTASIYLA TARZINIZI YOLA YANSITIN (BİM 28 EKİM-3 KASIM)

BİM'e LED'li motosiklet sırt çantası geliyor! 28 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında aktüel raflarında yerini alacak olan North Pacific marka çanta, 4.990 TL fiyat etiketine sahip. Kişiselleştirilebilir LED ekranı, peşin fiyatına 6 taksit avantajı, 2 yıl garantisi, ABS+PC sert ön yüzeyi ve 6 adet saklama alanıyla öne çıkan bu şık ürün, sürücülere hem güvenli hem de sıra dışı bir sürüş deneyimi sunuyor.

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ÇARŞAMBA BİM’DE! LEDLİ SIRT ÇANTASIYLA TARZINIZI YOLA YANSITIN (BİM 28 EKİM-3 KASIM) - Sayfa 1

LEDLİ MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI

Fiyat: 4.990 TL

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ÇARŞAMBA BİM’DE! LEDLİ SIRT ÇANTASIYLA TARZINIZI YOLA YANSITIN (BİM 28 EKİM-3 KASIM) - Sayfa 2

VANORA TEK ÇEKMECELİ KİTAPLIK VİTRİN

Fiyat: 8.490 TL

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ÇARŞAMBA BİM’DE! LEDLİ SIRT ÇANTASIYLA TARZINIZI YOLA YANSITIN (BİM 28 EKİM-3 KASIM) - Sayfa 3

LEDLİ VİTRİN KİTAPLIK

Fiyat: 12.290 TL

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ÇARŞAMBA BİM’DE! LEDLİ SIRT ÇANTASIYLA TARZINIZI YOLA YANSITIN (BİM 28 EKİM-3 KASIM) - Sayfa 4

SPRING PUF

Fiyat: 1.990 TL

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