ÇARŞAMBA BİM’DE! LEDLİ SIRT ÇANTASIYLA TARZINIZI YOLA YANSITIN (BİM 28 EKİM-3 KASIM)
BİM'e LED'li motosiklet sırt çantası geliyor! 28 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında aktüel raflarında yerini alacak olan North Pacific marka çanta, 4.990 TL fiyat etiketine sahip. Kişiselleştirilebilir LED ekranı, peşin fiyatına 6 taksit avantajı, 2 yıl garantisi, ABS+PC sert ön yüzeyi ve 6 adet saklama alanıyla öne çıkan bu şık ürün, sürücülere hem güvenli hem de sıra dışı bir sürüş deneyimi sunuyor.
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