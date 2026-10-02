ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E 4 SANDALYELİ MASA TAKIMI GELİYOR! (BİM 7-13 EKİM)
BİM 7 Ekim Çarşamba ortalığı sallayacak! DECOLOVE 4 sandalyeli masa takımı sadece 6.250 TL ve ücretsiz eve teslim! Keten kumaş sandalyeler, metal ayaklar, modern tasarım. Küçük eve büyük şıklık arayanlar, yeni eve taşınanlar, çeyizciler bu fırsatı kaçırmayın. 15 günde kapında, 6 taksit! Pazar sabahı BİM'e ilk giren kapar!
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