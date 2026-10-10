ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E BEYAZ CAM ANKASTRE SET GELİYOR (BİM 14-20 EKİM)
Yeni evlenenler ve mutfağını yenilemek isteyenler için beklenen fırsat nihayet geldi. BİM 14-20 Ekim Aktüel kataloğunda yer alan Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ve 16.900 TL fiyatıyla satışa çıkıyor. 15 farklı pişirme programlı fırını, dokunmatik çift camlı davlumbazı ve dayanıklı temperli ocağıyla öne çıkan bu set; ücretsiz kurulum ve eve teslimat avantajına sahip. 2 yıl garantili bu şıklık 14 Ekim Çarşamba sabahı raflarda olacak.
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