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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E BEYAZ CAM ANKASTRE SET GELİYOR (BİM 14-20 EKİM)

Yeni evlenenler ve mutfağını yenilemek isteyenler için beklenen fırsat nihayet geldi. BİM 14-20 Ekim Aktüel kataloğunda yer alan Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ve 16.900 TL fiyatıyla satışa çıkıyor. 15 farklı pişirme programlı fırını, dokunmatik çift camlı davlumbazı ve dayanıklı temperli ocağıyla öne çıkan bu set; ücretsiz kurulum ve eve teslimat avantajına sahip. 2 yıl garantili bu şıklık 14 Ekim Çarşamba sabahı raflarda olacak.

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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E BEYAZ CAM ANKASTRE SET GELİYOR (BİM 14-20 EKİM) - Sayfa 1

DYNAMIC STAR SC300 ELİPTİK BİSİKLET

Fiyat: 7.950 TL

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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E BEYAZ CAM ANKASTRE SET GELİYOR (BİM 14-20 EKİM) - Sayfa 2
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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E BEYAZ CAM ANKASTRE SET GELİYOR (BİM 14-20 EKİM) - Sayfa 3
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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E BEYAZ CAM ANKASTRE SET GELİYOR (BİM 14-20 EKİM) - Sayfa 4

CREALITY ENDER-3 V4 COMBO 3D YAZICI

Fiyat: 18.990 TL

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