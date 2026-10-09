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  4. ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E DEKORATİF ŞÖMİNE GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ISITICI GELİYOR (BİM 14-20 EKİM)

ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E DEKORATİF ŞÖMİNE GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ISITICI GELİYOR (BİM 14-20 EKİM)

BİM 14-20 Ekim Aktüel kataloğu bu defa lüksü ayağımıza getiriyor. Evinizin havasını tamamen değiştirecek Heifer Şömine Görünümlü Isıtıcı, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ve 14.900 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Kumandalı kontrolü, gerçekçi alev efekti ve ücretsiz eve teslimat avantajıyla bu kış battaniye altına saklanma devri bitiyor. Kahverengi ve beyaz renk seçenekleri olan bu şık ürün 14 Ekim Çarşamba gününden itibaren satışa çıkıyor. Aman kaçırmayın.

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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E DEKORATİF ŞÖMİNE GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ISITICI GELİYOR (BİM 14-20 EKİM) - Sayfa 1

DYNAMIC STAR SC300 ELİPTİK BİSİKLET

Fiyat: 7.950 TL

 

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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E DEKORATİF ŞÖMİNE GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ISITICI GELİYOR (BİM 14-20 EKİM) - Sayfa 2
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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E DEKORATİF ŞÖMİNE GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ISITICI GELİYOR (BİM 14-20 EKİM) - Sayfa 3

CREALITY OTTER LITE 3D TARAYICI

Fiyat: 34.990 TL

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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM’E DEKORATİF ŞÖMİNE GÖRÜNÜMLÜ ELEKTRİKLİ ISITICI GELİYOR (BİM 14-20 EKİM) - Sayfa 4
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