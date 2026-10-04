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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM'E DERİN DONDURUCU GELİYOR! (BİM 7-13 EKİM)

Tecna 407L Dual Derin Dondurucu BİM 7-13 Ekim aktüelde! Soğutucu, dondurucu ve 0°C olmak üzere üç modlu kullanım sunuyor. Elektrik kesintisinde 27 saat saklama, E enerji sınıfı, LED aydınlatma ve anti-bakteriyel kolay temizlenen iç yüzey ile öne çıkıyor. 7 yıl garantili, ücretsiz eve teslim fırsatıyla 19.900 TL'ye BİM'de!

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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM'E DERİN DONDURUCU GELİYOR! (BİM 7-13 EKİM) - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 35.450 TL

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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM'E DERİN DONDURUCU GELİYOR! (BİM 7-13 EKİM) - Sayfa 2
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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM'E DERİN DONDURUCU GELİYOR! (BİM 7-13 EKİM) - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 19.900 TL

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ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM'E DERİN DONDURUCU GELİYOR! (BİM 7-13 EKİM) - Sayfa 4
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