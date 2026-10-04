ÇARŞAMBA SATIŞTA! BİM'E DERİN DONDURUCU GELİYOR! (BİM 7-13 EKİM)
Tecna 407L Dual Derin Dondurucu BİM 7-13 Ekim aktüelde! Soğutucu, dondurucu ve 0°C olmak üzere üç modlu kullanım sunuyor. Elektrik kesintisinde 27 saat saklama, E enerji sınıfı, LED aydınlatma ve anti-bakteriyel kolay temizlenen iç yüzey ile öne çıkıyor. 7 yıl garantili, ücretsiz eve teslim fırsatıyla 19.900 TL'ye BİM'de!
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